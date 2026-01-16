Inicia recepción de donativos para la tercera carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026

La organización de la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026 hace un llamado oficial a todos los corredores que ya completaron su registro para que acudan a las instalaciones de CPS Media a realizar la entrega de sus donativos.

Este paso es fundamental para consolidar la inscripción a la tercera edición de la carrera con causa, la cual busca beneficiar directamente a los adultos mayores del Asilo de Ancianos San Vicente de Paul. La recepción se lleva a cabo en el Blvrd Padre Eusebio Kino 1435, en la colonia Guerrero, donde el equipo de deportes y noticias está listo para recibir el apoyo de la comunidad paceña.

Los horarios de atención para recibir los artículos son de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm, y los sábados de 10:00 am a 6:00 pm. Es importante recordar que el donativo solicitado consiste principalmente en pañales para adulto, una necesidad prioritaria identificada para los 37 abuelitos que te necesitan y que residen en el asilo local.

Al acudir a las oficinas ubicadas entre Independencia y Reforma, los participantes aseguran que este evento deportivo cumpla su noble propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores en La Paz.

El proceso es sumamente sencillo, siguiendo los pasos para inscribirte previamente difundidos, donde el compromiso social es el motor principal.

Se exhorta a los competidores a no dejar esta entrega para el último momento y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar el éxito logístico de la jornada. Cabe destacar que la participación ciudadana es clave en esta cobertura de noticias que une al deporte con la filantropía en todo Baja California Sur.

Mucha solidaridad y deporte en La Paz

Esta iniciativa surge ante la creciente necesidad de insumos básicos en el Asilo de Ancianos San Vicente de Paul. La Carrera CPS Media “El Florido” se ha consolidado como el evento atlético con mayor impacto social en el municipio.

Es vital que los inscritos se mantengan informados a través de nuestras diversas plataformas, ya que próximamente se anunciará la fecha oficial para la entrega de kits de la carrera. Los detalles sobre el número de corredor, la playera conmemorativa y el chip de cronometraje se darán a conocer tras concluir la etapa de acopio.

Por ello, invitamos a toda la audiencia a estar al tanto de las transmisiones en vivo de Radiante FM y TV Mar, así como de las actualizaciones constantes en el sitio web de Tribuna de México.

La transparencia en la entrega de los donativos para el asilo es una prioridad para nuestra casa editorial, reafirmando nuestro compromiso con la veracidad y el bienestar social de los habitantes de la capital del estado.

