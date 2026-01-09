Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
La Paz

¡Pocos días para ayudar! Únete a la Carrera CPS Media La Paz 2026 por el Asilo San Vicente de Paúl

Este 25 de enero corre con el corazón en el Malecón de La Paz; tu inscripción son pañales y artículos de higiene para nuestros abuelitos.
9 enero, 2026
Carrera CPS Media La Paz 2026, inscripción

¡Córrele! Quedan pocos días para que te inscribas a la carrera CPS Media "El Florido" La Paz 2026

Se agota el tiempo para marcar la diferencia en la vida de quienes cuidaron de nosotros ayer. A solo unos días del gran evento, la invitación está abierta para que la ciudadanía se sume a la Tercera Carrera con Causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026, un evento lleno de empatía que busca recolectar ayuda vital para cerca de 40 abuelitos del Asilo San Vicente de Paúl.

La cita es el próximo domingo 25 de enero del 2026 en el Malecón de La Paz. No es una competencia deportiva, es un acto de amor donde cada paso cuenta. Hoy, el reloj avanza y la necesidad de estos adultos mayores es real; tu participación garantiza que tengan una vejez digna y cubierta en sus necesidades básicas.

Olvídate del dinero en efectivo para registrarte. El “boleto” de entrada es un gesto de solidaridad: un donativo en especie con un valor acumulado de 300 pesos, que incluya mínimo tres artículos. La prioridad es donar pañales para adulto (preferentemente con tiras adheribles), seguidos de artículos de higiene personal y de curación.

Ve armando tu paquete de ayuda con shampoo, jabones, pasta dental o gasas; son insumos que se consumen a diario los abuelitos del Asilo San Vicente de Paúl y que hacen mucha falta.

Para inscribirte solo da CLIC AQUÍ y llena todos tus datos. O si lo prefieres, escanea el siguiente QR con tu celular, así también puedes llenar el formulario de inscripción. No olvides por último dar clic en el botón Enviar para concluir tu registro.

QR PARA ESCANEAR E INSCRIBIRTE A LA 3RA CARRERA CPS MEDIA “EL FLORIDO” LA PAZ 2026

Recorrido familiar y pet friendly en el Malecón de La Paz

El ambiente será totalmente familiar y festivo. Los corredores podrán elegir entre la ruta de 5 kilómetros o la recreativa de 2.5 kilómetros. El arranque será a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc, recorriendo la belleza escénica que ofrece el maelcón de nuestra ciudad hasta el IMSS viejo y retornando a la meta. Además, ¡somos pet friendly! Puedes trotar o caminar junto a tu mascota, haciendo de este domingo una experiencia inolvidable.

En las instalaciones de CPS Media (bulevar Padre Kino 1438, entre Reforma e Independencia, en la colonia Guerrero) es el punto exacto para entregar tus donativos.

Para la entrega de tus donativos, acuda al domicilio de CPS Media (Radiante, Tv Mar y Tribuna de México) en horarios de 10:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 10:00 am a 2:00 pm.

No dejes pasar la oportunidad de devolver un poco de amor a nuestros mayores. Nos vemos el 25 de enero para correr, caminar y ayudar. ¡Es muy fácil inscribirse y ser parte de esta ola de solidaridad en Baja California Sur!

Autor

  • Soy LCyM. Carolina Solís, periodista desde el 2011. Trabajé en el periódico DEBATE (www.debate.com.mx) y actualmente laboro como directora de noticias para el grupo CPS Media (cps.media), el cual cuenta con los diversos medios de noticias y entretenimiento: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México.

    View all posts Directora de Noticias de CPS Media en BCS
