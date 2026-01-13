Guaycuras invitan a la carrera con causa de CPS Media y El Florido

Deporte y solidaridad

Basquetbolistas del equipo Guaycuras lanzaron una invitación a la ciudadanía para participar en la tercera edición de la carrera recreativa con causa organizada por CPS Media y El Florido Abarrotes y Carnes, que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero a las 7:00 de la mañana en el Malecón de La Paz.



El evento tiene como objetivo apoyar al asilo de ancianos San Vicente de Paul, mediante la inscripción con donativos en especie.

Los participantes podrán aportar artículos como:

Pañales para adulto

Toallitas húmedas

Productos de limpieza

Alcohol, vendas, gasas y curitas

Shampoo y artículos de higiene personal

Voces de los deportistas

Los deportistas Evero Lage y Eliel Sánchez, integrantes del equipo Guaycuras, destacaron la importancia de sumarse a esta causa:

“Los invitamos a la carrera con causa CPS Media y El Florido para apoyo al asilo de ancianos San Vicente de Paul”.

También el boxeador profesional Daniel Berumen reforzó la invitación:

“Puedes venir a caminar con tu perro, con tu familia, como gustes, pero el chiste es acompañarnos”.



La carrera contempla distancias de 2.5 y 5 kilómetros, abiertas para corredores y caminantes, quienes podrán participar en familia o incluso acompañados de sus mascotas.

Los donativos pueden entregarse previamente en las oficinas de CPS Media La Paz, ubicadas en calle Padre Kino e Independencia y Reforma, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Con esta iniciativa, CPS Media y El Florido buscan promover la actividad física y la solidaridad comunitaria, reafirmando el compromiso de apoyar a los sectores más vulnerables de La Paz.

