¿Correrás la carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026? Ya hay fecha y hora para recoger tu kit

La cuenta regresiva ha comenzado para la tercera edición de la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026, la cual se llevará a cabo este domingo 25 de enero. Los organizadores han confirmado que la entrega de kits para los participantes se realizará en las instalaciones de CPS Media (Radiante, TV Mar y Tribuna de México) el viernes 23 de enero de 16:00 a 20:00 horas y el sábado 24 de enero de 8:00 a 20:00 horas.

Para quienes aún no se han registrado, las inscripciones para la Carrera CPS Media permanecen abiertas hasta el sábado a las 20:00 horas directamente en nuestras oficinas o pueden registrarse el día de la carrera a las 6:00 horas, al entregar sus donativos, se les entrega el kit y participarán en la carrera.

Es importante recordar que la inscripción consiste en un donativo con causa: mínimo tres artículos para adultos mayores con un valor conjunto de 300 pesos. Estos apoyos serán destinados íntegramente al asilo San Vicente de Paúl.

El banderazo de salida será este domingo a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc. La ruta se extenderá a lo largo del Malecón de La Paz, llegando hasta el punto del “IMSS viejo” para retornar a la meta. Los participantes pueden elegir entre las distancias de 5 y 2.5 kilómetros, con la facilidad de correr, trotar o caminar en un ambiente totalmente pet friendly.

Requisitos de donativo y facilidades de inscripción

Para obtener tu número y kit de corredor, la prioridad de donación son los pañales para adulto (preferentemente con tiras adheribles), artículos de higiene personal como toallitas húmedas, shampoo, jabón y pasta dental, así como productos de curación (alcohol y gasas). Los donativos se reciben en nuestras oficinas ubicadas en Blvd. Padre Eusebio Kino 1435, colonia Guerrero.

Como una facilidad especial, quienes no logren inscribirse previamente podrán hacerlo el mismo día de la Carrera CPS Media llegando al punto de salida a las 6:00 horas. Ahí se estarán recibiendo los donativos y entregando los últimos paquetes disponibles para que nadie se quede sin participar en esta noble causa que busca mejorar la calidad de vida de los abuelitos del asilo.

Este evento deportivo busca fomentar la convivencia familiar y la salud física, aprovechando la belleza del Malecón de La Paz. Invitamos a toda la ciudadanía a mantenerse informada a través de nuestras redes sociales y el noticiero matutino de TV Mar en el canal 10.1 para cualquier actualización de último momento. ¡Nos vemos en la meta este 25 de enero!

