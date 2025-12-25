Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026: conoce el lugar, fecha y hora en que se realizará

¿Te gusta caminar, trotar o correr? Los equipos de CPS Media: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México te invitamos a este 2026 unirse a la tercera carrera con causa que se realizará en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Se trata de la Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz que se realizará el próximo domingo 26 de enero en el Malecón de la capital de Baja California Sur.

De nueva cuenta, buscamos contar con el apoyo de los patrocinadores y de la ciudadanía para recaudar gran ayuda que se llevará a los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl.

El proceso para inscripción consta de realizar donativos de tres artículos de higiene, limpieza y curaciones para los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl de La Paz, por ejemplo: pañales, toallitas húmedas, shampoo, botiquines, etc., que en conjunto acumulen un valor de 300 pesos.

Para inscribirte DA CLÍC AQUÍ y anota todos los datos que se te piden o si lo prefieres, escanea con tu celular el QR que te dejamos al final de la nota.

La dirección de CPS Media (Radiante, Tv Mar y Tribuna de México) para entregar los donativos y con ello concluir tu proceso de inscripción es Blvrd Padre Eusebio Kino 1435, colonia Guerrero, 23020 La Paz, B.C.S.

Lugar, fecha y hora de la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026

La 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz 2026 está programada para el próximo domingo 25 de enero, por lo que se invita de una vez a que vayas preparando tu atuendo deportivo y los tenis para participar.

Los corredores podrán decidir si se inscriben a la carrera de 5 kilómetros o a la de 2.5 kilómetros, pero cabe aclarar, que si lo deseas, también puedes trotar o caminar junto a tu mascota (somos pet friendly).

El arranque de la carrera será a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc, que está frente al malecón de La Paz y se extenderá a lo largo del malecón hasta llegar al IMSS viejo para retornar al punto original, donde cruzarán la meta.

Ve agendando la fecha y ¡allá nos vemos!

