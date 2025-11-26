Carrera CPS Media y Saint Luke’s reunirá donativos para Casa de Día y Casa de la Alegría

CPS Media y Saint Luke’s Hospitals presentaron la tercera edición de la Carrera con Causa, una iniciativa que busca reunir donaciones en especie para apoyar a la Casa de Día, Casa de la Alegría y a personas adultas mayores de Los Cabos. La intención es clara: fortalecer a un sector que continúa enfrentando necesidades importantes y que depende del respaldo de la comunidad.

Durante la rueda de prensa realizada en el restaurante Don Sánchez, autoridades municipales, patrocinadores y organizadores destacaron la relevancia social del evento. Para esta edición, se tiene como meta apoyar a 250 adultos mayores incluidos en el padrón de beneficiarios.

La Carrera CPS Media y Saint Luke’s Hospitals se llevará a cabo el 30 de noviembre a las 07:00 horas, con rutas de 3 y 5 kilómetros, y salida y meta en la plaza pública Teniente Antonio Mijares, en San José del Cabo. La expectativa es reunir a más de 400 participantes, desde corredores experimentados hasta familias que se suman por la causa.

Amparo García, directora regional de CPS Media en Los Cabos, señaló que esta actividad es parte del compromiso del medio por impulsar acciones que generen un impacto directo en la vida de quienes más lo necesitan.

“CPS Media está muy comprometido, sobre todo con la labor altruista, el poderle regresar un poquito a la sociedad de todo lo que nos está dando a nosotros. Por parte de Los Cabos, lo que se está buscando por parte de CPS Media es apoyar al adulto mayor en esta carrera, pero queremos hacer más eventos independientemente de la carrera que ya está cada año, queremos hacer más eventos altruistas, apoyar a más asociaciones que sabemos que están ahorita muy necesitados y nosotros estamos tratando como CPS Media de ser una plataforma para dar a conocer todas estas instituciones y todos estos lugares que necesitan ayuda y apoyo en la sociedad de Baja California Sur”, expresó Amparo García.

Por su parte, Saint Luke’s Hospitals, a través de Mario Garza, destacó que esta carrera también refleja la responsabilidad social del sector salud y el interés por promover actividades que fortalezcan a la comunidad.

“Hospital Saint Luke’s es una empresa comprometida con el deporte en Los Cabos y por eso nos hemos apoyado con CPS Media para realizar este tipo de eventos y es la manera de Hospital Saint Luke’s aportar a la sociedad (…) invitamos a todas las personas de este municipio para que se unan porque es un evento con causa, es un evento que va a beneficiar a los adultos mayores”, señaló Mario Garza.

Sobre la logística, Rodrigo Flores, gerente comercial de CPS Media en Baja California Sur, explicó que la ruta está diseñada para ser accesible, segura y adecuada tanto para quienes buscan una actividad recreativa como para los atletas que aprovechan esta carrera como entrenamiento.

“El recorrido es saliendo de plaza Mijares; los que vamos a correr tres kilómetros, el retorno es el Panteón Municipal. Ahí habrá punto de hidratación y personas que indiquen que quienes corren o caminan tres kilómetros se tienen que regresar. Los que van a correr cinco kilómetros, el retorno va a ser en Tortuga Bay”, informó Rodrigo Flores.

Para participar, se solicita una donación mínima de tres artículos, como pañales para adulto, material de curación o productos de higiene personal. Las aportaciones deberán entregarse en las instalaciones de CPS Media en Los Cabos.

Con esta carrera, CPS Media y Saint Luke’s Hospitals buscan no solo recaudar apoyos, sino también fortalecer el vínculo comunitario y recordar que el acompañamiento a las personas adultas mayores es una responsabilidad compartida.