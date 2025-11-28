La meta es el corazón: adultos mayores invitan a la Carrera CPS Media Los Cabos y Saint Luke’s Hospitals

En un espacio tranquilo y de buena ubicación en San José del Cabo, se encuentra “Casa de día, casa de alegría”, un lugar que guarda historias, risas pausadas y memorias de muchos años. Aquí, los adultos mayores conviven entre fotografías, libros y el ánimo de disfrutar cada día, enseñándonos que aún tienen mucho por contar.

Entre las usuarias, Gudalupe Juárez , de 78 años compartió: “Me cambió la vida, aquí son muy cariñosos, me han dado más abrazos que en toda mi vida”

A su vez, Estefana Acevedo Castro de 80 años destacó: “La tranquilidad es lo que busco aquí en Casa de Día, tenemos comida, desayuno. ¡Todo tenemos aquí!”.

Con el propósito de apoyar a un total de 250 adultos mayores, este domingo 30 de noviembre se realizará la tercera edición de la carrera con causa CPS Media Los Cabos y Saint Luke’s Hospitals, una iniciativa que busca reunir donaciones en especie para donar a los adultos mayores que tiene por hogar a “Casa de día y Casa de alegría”.

Estos espacios mantienen vivo el espíritu de quienes han entregado su vida entera a sus familias y a sus comunidades.

En Casa de Día las personas adultas mayores se mantienen activas con diversas actividades que se les organizan, desde tejer, cocer, tocar guitarra, entre otras actividades.

DIF solicita tu participación en la carrera CPS Media Los Cabos y Saint Luke’s Hospitals

Tu participación en la Carrera CPS Media Los Cabos y Sanint Luke’s Hospitals, así como tus donativos, son de suma importancia para los abuelitos que viven en los asilos Casa de Día y Casa de Alegría del DIF.

“Casa de Día es un segundo hogar, es a donde vienen los adultos mayores a recibir una atención especializada, a que los traten con amor, a desarrollar diferentes actividades, a sentirse integrados, atendidos y a formar una segunda familia”, señaló la directora General de DIF, Estela Bañuelos.

A su vez, Lizet Guillén, coordinadora municipal de Casa de Día y de Casa de la Alegría, compartió que existe una afluencia aproximada de 50 abuelitos a diario. De acuerdo con Guillén, son beneficiados casi 250 abuelitos en los dos asilos que se verán beneficiados en el municipio de Los Cabos.

“En ambas Casas de Día siempre es muy demandante el apoyo de pañales, sobre todo tipo ropa interior, también tenemos atención para abuelitos a domicilio, a quienes también se les reparte su desayuno, tienen la atención. La mayoría son abuelitos que tienen necesidades que están en cama y son pañales predoblados los que se les hacen llegar a ellos”, dijo.

Apoyar a los adultos mayores es responsabilidad de todos, y una forma de hacerlo es participar en la carrera CPS Media Los Cabos y Sanint Luke’s Hospitals, con la donación mínima de tres artículos, como pañales para adulto, material de curación o productos de higiene personal. Las aportaciones deberán entregarse en las instalaciones de CPS Media en Los Cabos, la hora límite de recepción es el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas y ahí mismo recibirás tu kit para unirte a la carrera, el cual incluye algunas sorpresas, entre esas tu playera como participante.