Deporte y patriotismo: La Paz celebra con éxito la carrera del Día del Ejército Mexicano

La capital sudcaliforniana vivió una mañana de fiesta cívica y deportiva. En primer lugar, este domingo 8 de febrero se realizó la carrera conmemorativa del “Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”. Asimismo, el evento tuvo lugar en las instalaciones del 3er Batallón de Ingenieros de Combate, donde cientos de ciudadanos se dieron cita desde temprano para participar en una ruta de 5 kilómetros diseñada dentro del campo militar.

El evento no se limitó únicamente a la competencia atlética. De hecho, las fuerzas armadas y la policía municipal instalaron stands informativos para mostrar sus equipos oficiales. Debido a esto, los asistentes pudieron conocer de cerca el trabajo de seguridad que se realiza en el estado. Por lo tanto, la jornada sirvió para estrechar los lazos entre la población civil y las instituciones encargadas de la defensa nacional en un ambiente de total confianza.

Color, sorpresas y ambiente familiar

Por otro lado, la alegría fue una constante durante toda la mañana. Por ejemplo, la presencia de diversas botargas, incluyendo las populares versiones del Doctor Simi, animaron a los corredores y posaron para fotografías con los más pequeños. Sin embargo, el apoyo al deporte local también estuvo presente, ya que se repartieron playeras oficiales de los Guaycuras, el equipo de básquetbol de casa. Por esta razón, la carrera se percibió como un festival integral para la comunidad.

Reconocimiento a las instituciones

Sin duda, actividades como esta humanizan la labor militar ante los ojos de la sociedad. No obstante, los participantes destacaron la excelente organización y la seguridad dentro del recinto. En resumen, el objetivo de acercar al Ejército y la Fuerza Aérea a la ciudadanía se cumplió con creces. De igual forma, las autoridades militares agradecieron la respuesta de los paceños, quienes demostraron que el deporte es el mejor vehículo para el reconocimiento institucional.

Finalmente, tras cruzar la meta, los corredores disfrutaron de dinámicas recreativas organizadas por los elementos del batallón. En conclusión, la carrera del Día del Ejército en La Paz se consolida como una tradición que une a las familias a través de la actividad física. Con estas acciones, se refuerza la identidad sudcaliforniana y el respeto hacia quienes visten el uniforme con orgullo para proteger al país.

