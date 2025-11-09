Carrera de Mar a Mar: 105 km de aventura extrema en Baja California Sur

La Carrera de Mar a Mar 2025, la prueba de trail running más exigente de México, se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre, ofreciendo a los corredores un desafío extremo de 105 kilómetros dividido en tres etapas a través de los paisajes más emblemáticos de Baja California Sur.

El evento, que el año pasado reunió a más de 400 atletas de 16 países, se ha consolidado como una de las carreras de aventura internacional más importantes de México.

La competencia comienza en Los Barriles, en el Mar de Cortés, y avanza hasta San Dionisio, donde se instalará el primer campamento. La segunda etapa llevará a los corredores hasta La Rueda, mientras que la tercera etapa concluirá en Todos Santos, frente al Océano Pacífico.

El recorrido atraviesa el macizo continental y la Sierra de la Laguna, permitiendo a los corredores experimentar diversos ecosistemas: playas, desiertos, bosques y arroyos. Este trazado combina resistencia física con contacto directo con la naturaleza de Baja California Sur, convirtiendo la prueba en una experiencia única para los amantes del trail running, carreras de aventura y deportes extremos.

Servicios incluidos para los competidores:

Dos noches de campamento en San Dionisio y La Rueda

Transporte de equipaje entre campamentos y meta

Medalla de finalización para quienes completen las tres etapas

Asistencia médica durante todo el evento

Hidratación y puntos de avituallamiento en cada etapa

Comidas y tiendas de campaña en los campamentos

Kit de competidor y regaderas

Con un recorrido exigente y paisajes únicos de Baja California Sur, la Carrera de Mar a Mar 2025 promete ser la experiencia definitiva para atletas de trail running, corredores de aventura y quienes buscan superar sus límites en uno de los escenarios naturales más impresionantes de México.