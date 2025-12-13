El futuro de las carreras universitarias en México: ¿Cuáles ofrecen mejores ingresos?

En su más reciente entrega, la plataforma Compara Carreras 2025 revela que en México hay una concentración significativa de estudiantes en carreras tradicionales, mientras sectores con alta demanda laboral como tecnología, salud y energías reciben pocos ingresos, lo que plantea cuestionamientos al valor real de algunas opciones de carrera.

Según el informe, cerca del 46 % de la matrícula universitaria se concentra en solo diez programas, entre ellos Derecho, Administración y Contabilidad, áreas que han sido consideradas con “baja demanda laboral” respecto al futuro del mercado.

Aunque se prevé que para 2050 México habrá formado hasta 28.7 millones de profesionistas, la mayoría estará en ramas convencionales; al mismo tiempo, se anticipa una pérdida de aproximadamente 300 mil técnicos si las tendencias actuales persisten.

El análisis compara 65 licenciaturas y programas técnicos, revisando sus costos, empleabilidad y remuneración.

Los datos muestran que las carreras mejor pagadas en 2025 son aquellas vinculadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Medicina general, Administración pública, Ciencias políticas e Ingeniería Civil, con ingresos promedio superiores a los 25 mil pesos mensuales.

Por el contrario, otras carreras, incluyendo las del área de humanidades, docencia o servicios sociales, presentan menores salarios y mayores riesgos de desempleo o subempleo.

El informe advierte que el sistema educativo actual está desalineado con las transformaciones del mundo laboral: la automatización, la digitalización y las nuevas tecnologías demandan perfiles especializados y habilidades técnicas. Por ello, urge replantear la manera en que los jóvenes eligen su carrera, priorizando la demanda real del mercado, las competencias requeridas y la viabilidad profesional.

De cara a este panorama, especialistas proponen reforzar la orientación vocacional desde etapas tempranas, diversificar la oferta educativa hacia las ciencias, tecnología, energías y salud, así como impulsar opciones de formación técnica o certificaciones flexibles que ofrezcan mejores posibilidades de empleo.

El reto, concluyen los analistas, no es solo que más jóvenes accedan a la educación superior, sino que su elección de carrera esté alineada con las necesidades reales del país.