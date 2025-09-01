Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 1 de Septiembre, 2025
Seguridad

Carretera a Todos Santos reabierta tras volcadura de pipa en Cabo San Lucas

Reabrieron la carretera a Todos Santos tras la volcadura de una pipa en Cabo San Lucas. La circulación quedó restablecida y no hay riesgo para la población
Brenda Ireri Yáñez
1 septiembre, 2025
VOLCADURA PIPA CSL

Cuerpo de Bomberos CSL

La carretera a Todos Santos, en Cabo San Lucas quedó reabierta tras la volcadura de una pipa, a la altura del desarrollo Rolling Hills, y ya permite el paso en ambos sentidos desde la mañana de este lunes.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y personal de emergencia concluyeron las maniobras de traspaso del combustible y retiraron la unidad accidentada. Con estas acciones garantizaron la seguridad de la población y del medio ambiente.

Aunque la vialidad ya está abierta, en la zona persiste tráfico lento, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.

Con la apertura total de la vialidad, la situación quedó bajo control y la carretera federal reanudó sus actividades con normalidad.

