Carretera Transpeninsular será cerrada en Mulegé para retiro de pipa colapsada en socavón

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío recorrió la comunidad de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, acompañado por la alcaldesa Edith Aguilar, para supervisar las acciones de apoyo a las familias cuyas viviendas afectadas resultaron dañadas por las recientes lluvias, al tiempo que anunciaron el cierre de la carretera Transpeninsular.

Desde el lunes por la tarde, brigadas del Gobierno del Estado y del municipio de Mulegé han trabajado en la entrega de apoyos de primera necesidad y en el levantamiento de un registro de daños. Autoridades informaron que al menos 50 viviendas afectadas fueron contabilizadas en las colonias Centro “El Pueblo”, Chulavista, Paredones, San Lino, Piedras Negras, Pueblo Nuevo y La Correa.

En el operativo participan equipos de epidemiología, vectores y COEPRIS, quienes realizan visitas casa por casa para promover medidas de higiene, detectar casos de enfermedades y aplicar acciones de control larvario. Las labores incluyen nebulización para prevenir la propagación del dengue en San Ignacio.

Paralelamente, personal estatal mantiene trabajos en la carretera Transpeninsular, donde se encuentra una pipa de doble remolque que obstaculiza el paso. Se habilitó un acceso alterno, aunque la vía principal permanecerá cerrada por varias horas mientras continúan las maniobras de retiro.

El mandatario estatal pidió a los automovilistas que circulan por la vía esperar en El Vizcaíno o en Santa Rosalía hasta que se restablezca el tránsito. De acuerdo con Víctor Manuel Castro Cosío, estas acciones buscan evitar accidentes y agilizar la movilidad una vez despejado el camino.

La alcaldesa Edith Aguilar señaló que, desde las primeras horas del martes, personal municipal ha evaluado los daños y brindado auxilio a las personas que perdieron su patrimonio. Mencionó que uno de los problemas más críticos es el sistema de drenaje, con numerosas fosas sépticas y letrinas colapsadas.

Pese a la magnitud de las lluvias, los servicios de luz y agua potable permanecen operativos en Mulegé, lo que ha permitido a las autoridades enfocar sus esfuerzos en la limpieza de calles y el apoyo directo a los damnificados.

El Gobierno del Estado informó que continuará con la entrega de víveres, kits de limpieza y atención médica para las familias con viviendas afectadas, mientras se mantiene el monitoreo de posibles nuevos deslaves o encharcamientos en la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada y atender las indicaciones oficiales, especialmente en lo relacionado con la circulación en la carretera Transpeninsular y el riesgo por el retiro de la pipa.