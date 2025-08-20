Carretera transpeninsular conecta principales destinos turísticos de BCS

La Carretera transpeninsular es la arteria principal que recorre Baja California Sur de punta a punta, uniendo centros urbanos y playas de renombre. Su importancia radica no solo en el transporte, sino en su papel estratégico para el desarrollo económico y turístico del estado, permitiendo que viajeros accedan a distintos Destinos Turísticos a lo largo de la península.

Desde el extremo sur, la Carretera federal 1 conecta La Paz con la zona de Los Cabos, incluyendo San José del Cabo y Cabo San Lucas, facilitando la llegada a los Destinos Turísticos más buscados por turistas nacionales e internacionales. La vía sirve también como eje para ramales que conducen a pueblos y playas menos conocidos, ampliando las opciones de viaje.

La Paz, capital del estado, es uno de los principales Destinos Turísticos accesibles mediante la Carretera transpeninsular. La ciudad ofrece cercanía a lugares como Pichilingue y ramales hacia Ensenada de los Muertos, consolidándose como punto de partida ideal para quienes buscan sol, mar y experiencias culturales.

Al sur, la Carretera transpeninsular conecta La Paz con la vibrante zona de Los Cabos. Este tramo permite acceder a Todos Santos, un Pueblo Mágico famoso por su ambiente bohemio y galerías de arte, así como a los ramales que llevan a San José del Cabo y Cabo San Lucas. Un viajero mencionó que “el camino ha sido esencial para el desarrollo de la península y para acercar a los visitantes a lugares que antes estaban más aislados“.

Además de los destinos de playa, la Carretera federal 1 enlaza ciudades estratégicas como Ciudad Insurgentes y Loreto, que se conectan a su vez con Santa Rosalía y Guerrero Negro. Esto evidencia que la vía no solo impulsa el turismo de sol y arena, sino también la exploración de la riqueza cultural y natural de la región.

El documento oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que la red de carreteras federales libres, encabezada por la MEX-001, permite unir Loreto-Santa Rosalía y Santa Rosalía-Guerrero Negro, confirmando que la Carretera transpeninsular es la columna vertebral de la península. Un conductor afirmó que “el camino permite que el turista se aventure a otros sitios y disfrute del verdadero encanto de Baja California Sur“.

Más allá de los destinos populares, los ramales de la Carretera transpeninsular permiten visitar lugares como Bahía de Tortugas, San Ignacio y San Juan de la Costa, ofreciendo paisajes desérticos, playas vírgenes y una perspectiva única del territorio sudcaliforniano.

En conclusión, la Carretera transpeninsular cumple un papel vital como facilitador del turismo en Baja California Sur. Conecta tanto los centros urbanos más concurridos como los rincones remotos, permitiendo que los visitantes disfruten de la amplia gama de Destinos Turísticos que ofrece la península, consolidándose como la ruta esencial para explorar la región.