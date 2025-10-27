Carretera transpeninsular en ruinas: piden acción urgente en el tramo turístico de Los Cabos

El Consejo Coordinador de Los Cabos exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Baja California Sur atender de manera urgente el deterioro que presenta la carretera transpeninsular, especialmente en el tramo del corredor turístico Cabo San Lucas–San José del Cabo–Aeropuerto, una de las vías más transitadas y estratégicas del destino.

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del organismo, denunció que, a pesar de las semanas transcurridas desde que comenzaron a evidenciarse los daños en la carpeta asfáltica, no se ha dado una respuesta concreta por parte del Centro SICT en Baja California Sur, lo que incrementa el riesgo de accidentes para residentes, turistas y trabajadores del sector transporte.

“Como Consejo Coordinador de Los Cabos hacemos un llamado enérgico al Centro SICT en Baja California Sur. La situación que guarda la carpeta asfáltica del corredor turístico Cabo San Lucas–Aeropuerto y San José del Cabo es crítica. Es increíble que, con tantas semanas que han pasado, no se haya registrado una reacción ante lo que está sucediendo”, señaló Castillo Gómez.

El representante empresarial destacó que el problema se agrava con el inicio de la temporada alta en Los Cabos, cuando aumenta considerablemente el flujo de vehículos particulares, unidades de transporte turístico y taxis.

“Agreguemos a la situación que la temporada alta está arrancando, y el número de vehículos conducidos por turistas, taxistas y transportadoras aumentará. Sería muy lamentable, en términos de vidas y de imagen, que se suscitara un posible accidente”, puntualizó.

En mayo pasado, el Centro SICT Baja California Sur anunció una inversión de aproximadamente 150 millones de pesos para la conservación y rehabilitación del corredor turístico; sin embargo, hasta el momento, dichos trabajos no se han ejecutado, lo que ha generado inconformidad entre los automovilistas que circulan diariamente por esta vía federal.

El Consejo Coordinador reiteró su llamado a las autoridades para que se actúe de inmediato en la rehabilitación de la carretera transpeninsular, subrayando que mantenerla en buen estado es esencial para garantizar la seguridad vial y preservar la imagen del destino turístico más importante de Baja California Sur.