La Carretera Transpeninsular: el motor que une a la Península de Baja California

La Carretera Transpeninsular Benito Juárez es la vía de comunicación terrestre más importante de la Península de Baja California, al conectar los estados de Baja California (BC) y Baja California Sur (BCS).

Con una extensión total de 1,711 kilómetros, esta Carretera Transpeninsular es el eje fundamental para la economía, permitiendo el flujo de mercancías y visitantes desde la frontera norte hasta el extremo sur. Su trayecto inicia en la ciudad de Tijuana y concluye en el destino turístico de Cabo San Lucas.

Esta carretera federal 1 atraviesa puntos geográficos y centros urbanos de relevancia internacional como Rosarito, Ensenada y Guerrero Negro. La infraestructura, que fue concluida formalmente en el año de 1973, permite que poblaciones históricas como Loreto y la capital del estado, La Paz, mantengan una conexión constante con el resto del país. Oficialmente, la vía rinde honor al prócer Benito Juárez, siendo el nombre institucional de esta magna obra de ingeniería.

En el corredor sur, la ruta enlaza directamente a San José del Cabo con el resto de la región, facilitando el desarrollo de la zona de Los Cabos. De los kilómetros totales de la vía, se detalla que 998 corresponden a BCS y 713 al estado de BC. A pesar de ser mayormente de dos carriles, su relevancia para el turismo nacional y extranjero es indiscutible al unir el Pacífico con el Mar de Cortés.

El impacto de la carretera federal 1 en el desarrollo regional es incalculable, pues integra las principales ciudades portuarias y turísticas de la Península de Baja California. Estadísticas de movilidad indican que el tramo entre Ensenada y Guerrero Negro es uno de los más utilizados para el transporte de insumos básicos hacia Baja California Sur. La conectividad que ofrece hacia La Paz y Cabo San Lucas ha permitido que el sector servicios crezca de manera exponencial en las últimas décadas.

Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene vigilancia constante sobre los 1,711 kilómetros que componen la ruta Benito Juárez. La orografía del terreno que cruza desde Tijuana hasta San José del Cabo presenta retos constantes de mantenimiento, especialmente en las zonas de curvas cerradas y pendientes pronunciadas de la carretera federal 1.

