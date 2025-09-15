VIDEO: Carretera Transpeninsular colapsa en San Ignacio; pipa atrapada por lluvias de Mario

Las lluvias de los remanentes de la tormenta Mario provocaron este lunes el colapso de un tramo de la carretera Transpeninsular en San Ignacio, Mulegé. La zona quedó incomunicada. También se reporta la caída de postes en Villa Morelos, así como severas inundaciones en viviendas.

En el lugar, una pipa de gas quedó atrapada donde el pavimento se partió. Imágenes de automovilistas muestran el daño. Hasta ahora no se confirma si hay personas lesionadas. Las autoridades advierten que el tránsito está totalmente interrumpido y no hay paso para ningún vehículo.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar pidió apoyo urgente a Protección Civil, a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reforzar las labores de rescate y seguridad.

Protección Civil estatal informó que personal de la Subsecretaría y de la 40 Zona Militar trabaja en el desazolve y limpieza para restablecer la circulación. Sin embargo, no se recomienda viajar a la región.

Las autoridades llaman a la población a no cruzar arroyos, posponer traslados y extremar precauciones, ya que las lluvias continúan y el riesgo de nuevos deslaves sigue alto.

