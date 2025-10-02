Carretera Transpeninsular será rehabilitada; vecinos podrán reportar baches por WhatsApp

Las intensas lluvias registradas en septiembre en Los Cabos, que dejaron más de 200 milímetros de precipitación en solo unas horas, provocaron severos daños en calles y avenidas del municipio. Entre las vialidades más afectadas se encuentra la carretera Transpeninsular, principal vía de conexión entre San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Ante esta situación, el alcalde Christian Agúndez Gómez informó que el Centro SICT Baja California Sur iniciará en las próximas semanas trabajos de bacheo y rehabilitación en esta carretera federal, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y restablecer el flujo vehicular.

“En el tema de la carretera federal, el ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa ha estado comprometido desde hace dos semanas a atender bache tras bache. La SICT ha estado al pendiente de esta situación.,” expresó Agúndez Gómez.

Además, el presidente municipal destacó que, de manera paralela, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa “Cazabaches”, una estrategia de atención ciudadana que permite reportar baches y calles dañadas a través de WhatsApp. Las denuncias serán canalizadas a las cuadrillas de mantenimiento para su pronta atención.

“En las colonias y comunidades también iniciamos con acciones fuertes, pese a que continúan las lluvias. Les pedimos a los ciudadanos que nos ayuden reportando los baches mediante este nuevo sistema”, agregó.

Con estas acciones, tanto a nivel estatal como municipal, se busca mitigar los estragos dejados por las lluvias en la infraestructura vial de Los Cabos, y promover una mayor participación ciudadana en la solución de problemas urbanos.