VIDEO: Carro con dos jóvenes adentro se hunde por completo en Puerto San Carlos

Un video grabado esta mañana en la costa de Puerto San Carlos se volvió viral luego de capturar el momento en que dos jóvenes quedaron atrapados dentro de un carro que comenzó a hundirse en una zona fangosa cercana a la orilla.

En las imágenes se observa cómo el vehículo, aparentemente atorado en un punto blando del terreno, empieza a inclinarse y a hundirse poco a poco mientras los pescadores que estaban en la orilla ríen y bromean al ver la escena. Los dos ocupantes, sorprendidos por la rapidez con la que el auto se hundía, lograron salir por las ventanas a toda prisa antes de que el nivel del agua subiera más.

El carro terminó prácticamente cubierto por el agua, sin posibilidad de ser movido en ese momento. Aunque la situación resultó aparatosa, no hubo personas heridas, y la escena se convirtió en motivo de comentarios y humor entre los presentes y usuarios de redes sociales.

