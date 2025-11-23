Carta póstuma de implicado en asesinato de Carlos Manzo revela posibles vínculos criminales

Durante la audiencia inicial del caso por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fiscales presentaron una carta póstuma que, presuntamente, fue escrita por Ramiro ‘N’, uno de los implicados en el crimen. El documento, encontrado tras su muerte, podría abrir nuevas líneas de investigación sobre los responsables y las presiones dentro de la estructura que ejecutó el ataque.

Ramiro ‘N’, de 35 años, y un menor de 16 años, Josué ‘N’, fueron hallados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho. Ambos figuraban entre las personas investigadas por su presunta participación en el asesinato ocurrido el 1 de noviembre. Según las primeras indagatorias, Ramiro habría tenido un papel clave como reclutador dentro de la estructura criminal.

La carta fue revelada por Paulina, pareja de Ramiro y madre de sus hijos, quien relató que el documento estaba dentro de una maleta que él le había entregado días antes, cuando recibió la orden de trasladarse a La Basilia para “esconderse”. Antes de partir, Ramiro le expresó sus temores: “No quiero ir, pero tengo que obedecer”, contó Paulina.

En el escrito, Ramiro se dirige a su hija y ofrece disculpas familiares, pero también hace referencias relevantes para la investigación: “Ni tú ni nadie tiene la culpa de lo que hice. Seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”. Además, menciona a un presunto líder criminal conocido como ‘El Licenciado’ y afirma que la Fiscalía local estaría bajo su influencia.

Aunque las autoridades aún no han confirmado la autenticidad del documento mediante peritaje, ya analizan la caligrafía y las circunstancias en que fue hallado. La Fiscalía indicó que la carta podría aportar información clave sobre la estructura que operó el asesinato y las presiones que enfrentaron quienes participaron en el hecho.