Presuntos miembros de cártel en México disparan contra agentes de la Patrulla Fronteriza

l pasado lunes 27 de enero, un enfrentamiento tuvo lugar en la frontera entre Tamaulipas y Texas, en Estados Unidos, cuando presuntos integrantes del crimen organizado abrieron fuego desde territorio mexicano contra agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Según reportaron medios, este incidente ocurrió en el condado de Starr, Texas puedo en alerta a las autoridades norteamericanas, quienes ya anunciaron que iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Chris Olivarez, teniente y portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), confirmó que los disparos provinieron de Tamaulipas. Los reportes mencionan que los agresores usaron armas de alto poder contra los elementos fronterizos, quienes se encontraban realizando labores de vigilancia en el área.

En su mensaje en redes sociales, el funcionario señaló que los agresores escaparon hacia México, debido a la presencia militar, pero no confirmaron nada sobre detenciones o brindaron más información al respecto.

“Respondió para ayudar a la Patrulla Fronteriza de EU después de que los agentes recibieron disparos de miembros del cártel en México mientras patrullaban en Frontón, Condado de Starr. Operadores de DPS Drone capturaron a los pistoleros huyendo debido a la presencia militar, y buscando refugio en una isla entre los EU y México”, dice la publicación.

VIDEO: Earlier today, @TxDPS responded to assist the US Border Patrol after agents received gunfire from cartel members in Mexico while patrolling in Fronton, Starr County. DPS Drone Operators captured the gunmen fleeing Mexico due to military presence, & seeking refuge on an… pic.twitter.com/oPf5l7wltO

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) January 28, 2025