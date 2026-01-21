El Teatro de la Ciudad de La Paz cumple 40 años: anuncian cartelera especial de aniversario

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) anunció una gran celebración en la capital. El Teatro de la Ciudad de La Paz cumple 40 años de ser el centro del arte en el estado. Por este motivo, se realizará una cartelera especial del 23 al 31 de enero. Habrá conciertos y obras de teatro para que todas las familias puedan asistir y disfrutar.

Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director del ISC, dio los detalles de los festejos. Todo inicia este viernes 23 a las 8:00 p.m. con el Coro de la Escuela de Música del Estado. Este primer concierto será de entrada libre para el público. El sábado 24 seguirá la actividad con la obra “Los Negros Pájaros del Adiós”, la cual tendrá un costo de 200 pesos.

La fiesta cultural seguirá el miércoles 28 con la Orquesta Sinfónica de Alientos a las 7:00 p.m. Este evento también será gratuito para los asistentes. El jueves 29 se presentará la puesta en escena “México Mágico”. El cierre de los festejos será el sábado 31 con la obra “El Cadáver del Señor García”, con un costo de solo 100 pesos por persona.

Historia y legado del Teatro de la Ciudad en La Paz

Este edificio es un símbolo muy importante para Baja California Sur. El teatro se inauguró oficialmente el 26 de enero de 1986. A lo largo de estos años, ha servido para mostrar el talento de artistas locales y nacionales. El director del ISC invitó a la gente a revisar las redes sociales oficiales para conocer más horarios y detalles de los boletos.

El recinto ha pasado por varias etapas, incluyendo una reinauguración en marzo de 1987. Hoy luce renovado y listo para recibir a las nuevas generaciones de espectadores. Para mayores informes, los ciudadanos pueden llamar al teléfono 612 125 0207 en horas de oficina. Es una oportunidad única para celebrar la historia de este espacio tan querido por los paceños.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca fomentar el amor por las artes. Se espera que el teatro luzca lleno durante toda la semana de aniversario. Las obras y conciertos elegidos muestran la diversidad del talento que existe en la región. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta conmemoración histórica en el centro de nuestra ciudad.

