Presentan cartelera oficial del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”

Este jueves, el Ayuntamiento de La Paz presentó la cartelera oficial del Carnaval La Paz 2026, que en esta edición llevará por lema “Reinas del Cambio”. Las festividades se celebrarán del 12 al 17 de febrero.

Durante la presentación estuvieron presentes integrantes de la corte real, así como regidores del Cabildo y autoridades municipales, quienes dieron a conocer los detalles de uno de los eventos más importantes y esperados de la capital sudcaliforniana.

La cartelera artística contempla la participación de reconocidas figuras de distintos géneros musicales, con presentaciones distribuidas en diversos escenarios del malecón paceño. El programa oficial queda de la siguiente manera:

Jueves 12 de febrero: Mike Salazar (Kiosco del Malecón)

Viernes 13 de febrero: Natalia Jiménez (Kiosco del Malecón)

Sábado 14 de febrero: Mon Laferte (Kiosco del Malecón)

Domingo 15 de febrero: Banda Machos (Kiosco del Malecón) | Paty Cantú (Escenario de las Mujeres)

Lunes 16 de febrero: Capibaras Tour: El Coyote y Chuy Lizárraga (Kiosco del Malecón) | Mario Bautista (Escenario Juvenil)

Martes 17 de febrero: Lalo Mora y Edén Muñoz (Kiosco del Malecón)

Asimismo, se informó que algunos conciertos contarán con Zona Fan, un espacio preferencial para el público asistente. Las autoridades municipales detallaron que en los próximos días se dará a conocer la lista de presentaciones que incluirán esta modalidad.