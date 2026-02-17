Conoce la cartelera que cerrará con broche de oro el Carnaval de La Paz 2026

El Carnaval de La Paz 2026 se prepara para vivir una de sus jornadas más esperadas este martes 17 de febrero. Las festividades en el malecón de la capital sudcaliforniana alcanzarán su punto máximo con una cartelera artística de talla internacional y el tradicional desfile de carros alegóricos, el cual iniciará su recorrido a las 17:00 horas partiendo desde la calle Benito Juárez.

Para los asistentes que buscan disfrutar de los espectáculos musicales desde la Zona Fan, se informó que el acceso a esta área restringida estará habilitado a partir de las 18:00 horas. La organización del Carnaval de La Paz ha dispuesto un operativo de logística para agilizar la entrada de los ciudadanos que adquirieron sus brazaletes para estar cerca del escenario principal ubicado en el Kiosco del Malecón.

La actividad en el escenario estelar comenzará a las 20:45 horas con la presentación de Gaby Romero, seguida inmediatamente por el ícono de la música norteña, Lalo Mora, quien subirá al escenario a las 20:50 horas. Estos artistas prepararán el terreno para el gran cierre de la noche, donde se espera una afluencia masiva de familias paceñas y turistas.

Horarios y presentaciones estelares en el Malecón

El evento más esperado del Carnaval de La Paz ocurrirá a las 23:10 horas, momento en el que el cantante sinaloense Edén Muñoz subirá al escenario para interpretar sus más grandes éxitos. Según las estadísticas de ediciones anteriores, el cierre del martes suele registrar la mayor concentración de personas, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación al paseo costero.

La jornada de este martes 17 de febrero marca la culminación de los festejos carnestolendos en la capital, consolidando al evento como uno de los más importantes del noroeste de México. Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y disfrutar de las presentaciones de manera ordenada para garantizar un saldo blanco al finalizar el concierto de clausura.

