Anuncian cartelera oficial de las Fiestas Tradicionales de Cabos San Lucas

El alcalde Christian Agúndez Gómez confirmó oficialmente la cartelera artística de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025, luego de que varios artistas adelantaran su participación en redes sociales. Las festividades se realizarán en honor a San Lucas Evangelista del viernes 17 al miércoles 22 de octubre, con presentaciones gratuitas en el Teatro del Pueblo.

Durante el anuncio, el presidente municipal informó que las celebraciones contarán con la presencia de reconocidos intérpretes nacionales. El programa musical iniciará el viernes 17 con Pancho Barraza, seguido el sábado 18 por Su Majestad La Brissa y Los Dos Compadres, agrupaciones que prometen llenar de ambiente popular las primeras noches de fiesta.

El domingo 19 será el turno de Matute, quien ofrecerá un espectáculo dedicado a los grandes éxitos de los años ochenta y noventa. Un día después, el lunes 20, se llevará a cabo el Festival Musical de Talentos Locales, una jornada dedicada a los artistas de la región que buscan proyectarse en uno de los escenarios más importantes de Cabo San Lucas.

La programación continuará el martes 21 con la presentación estelar de Los Tucanes de Tijuana, mientras que el cierre de las festividades, el miércoles 22, estará a cargo del reconocido cantautor Marco Antonio Solís, quien será el encargado de clausurar el evento con una velada llena de romanticismo y nostalgia.

El alcalde precisó que no habrá venta de boletos, ya que todas las actividades en el Teatro del Pueblo serán de acceso libre para la ciudadanía. El recinto contará con medidas de seguridad, puntos de hidratación y servicios básicos para garantizar la comodidad de los asistentes.

Agúndez Gómez destacó que, a diferencia de años anteriores, las Fiestas Tradicionales tendrán una duración de seis días en lugar de una semana completa, con el propósito de optimizar recursos y ofrecer un programa de mayor calidad.

Asimismo, explicó que el ahorro generado por la reducción de días se destinará a un plan de rehabilitación urbana. “El objetivo será redirigir parte del presupuesto a la reparación de calles mediante un programa masivo de bacheo, el cual comenzará una vez que finalice la temporada ciclónica”, señaló el mandatario.