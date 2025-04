Conoce la cartelera de las Fiestas de Fundación de La Paz 2025

Con un programa artístico que mezcla tradición, música y cultura, esta semana se celebrarán las Fiestas de Fundación de La Paz, con actividades gratuitas en el kiosco del malecón.

Las festividades del 490 aniversario de la capital de Baja California Sur comenzarán el sábado 3 de mayo a las 18:00 horas con la presentación del grupo Son Mi Tierra. A las 18:40 horas, se realizará la escenificación del desembarco de Hernán Cortés en la playa anexa al kiosco, una representación histórica que forma parte de la conmemoración oficial.

Posteriormente, a las 19:20 horas, se presentará “Amorali: Flamenco de la Baja”, seguido a las 20:20 horas por la coronación de Ayumi Meza como Reina Calafia 2025. El cierre musical correrá a cargo de los trovadores Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, quienes compartirán escenario a partir de las 20:45 horas.

Las celebraciones continuarán el domingo 4 de mayo con un festival de jazz que comenzará a las 18:30 horas, con la participación del Cuarteto Quinto Grado, Jorge Tito Rodríguez y Jazz Trío, junto a músicos invitados. El cierre de la jornada será a las 21:25 horas con el espectáculo Pulsar, en homenaje al 50 aniversario del álbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.

Estas actividades forman parte de la programación cultural organizada por el Ayuntamiento de La Paz para conmemorar la historia e identidad de la capital sudcaliforniana. A lo largo del mes se estarán realizando diversos eventos en el marco de las fiestas paceñas.

jb