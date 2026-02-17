Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 17 de Febrero, 2026
Los Cabos

Esta semana revelarán la cartelera oficial de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026

Todo listo para que esta semana se anuncie el elenco artístico de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026.
17 febrero, 2026
Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026

Foto: Especial

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, anunció que en los próximos días se dará a conocer la cartelera oficial de artistas de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026, uno de los eventos culturales más importantes del municipio.

El edil adelantó que la presentación del programa artístico podría realizarse entre jueves y viernes, destacando que estará diseñada para atraer a públicos de todas las edades, incluyendo niñas y niños.

“Una invitación a todas las personas en el estado o el país para que vengan a disfrutar de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026. Esperemos que la cartelera esté bastante atractiva para todas y todos”, comentó.

LEE MÁS: Agúndez denuncia a Conagua BCS de obstaculizar proyectos federales en Los Cabos

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que este año las fiestas se trasladarán a la zona del Camino al Carrizal, lugar donde hace unos meses se colocó la primera piedra del CRIT Los Cabos.

Las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo representan uno de los eventos más emblemáticos del municipio, reuniendo a familias locales y visitantes en torno a actividades culturales, artísticas y recreativas. La expectativa por conocer la cartelera 2026 ha generado gran interés entre los habitantes y turistas que planean asistir.

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

Fiestas tradicionales San José del Cabo
