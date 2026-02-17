Esta semana revelarán la cartelera oficial de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, anunció que en los próximos días se dará a conocer la cartelera oficial de artistas de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026, uno de los eventos culturales más importantes del municipio.

El edil adelantó que la presentación del programa artístico podría realizarse entre jueves y viernes, destacando que estará diseñada para atraer a públicos de todas las edades, incluyendo niñas y niños.

“Una invitación a todas las personas en el estado o el país para que vengan a disfrutar de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026. Esperemos que la cartelera esté bastante atractiva para todas y todos”, comentó.

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que este año las fiestas se trasladarán a la zona del Camino al Carrizal, lugar donde hace unos meses se colocó la primera piedra del CRIT Los Cabos.

Las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo representan uno de los eventos más emblemáticos del municipio, reuniendo a familias locales y visitantes en torno a actividades culturales, artísticas y recreativas. La expectativa por conocer la cartelera 2026 ha generado gran interés entre los habitantes y turistas que planean asistir.

