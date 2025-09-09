Cartelera del Grito de Independencia en La Paz 2025; así se vivirán las Fiestas Patrias

La ciudad de La Paz se alista para una de las noches más esperadas del año: el Grito de Independencia. Este 15 de septiembre a las 7:30 de la noche, la Plaza de la Reforma, frente al Palacio de Gobierno de Baja California Sur, recibirá a cientos de familias para disfrutar de música en vivo, bailes tradicionales y antojitos mexicanos.

La cartelera artística será encabezada por el grupo Los Herederos de Nuevo León, quienes pondrán el toque norteño a la celebración. También participarán Gaby Romero “La reina del requinto”, Kenrod, Gran Folklórico CADET, Liliana del Conde y el Mariachi Juvenil de la Escuela de Música del Estado de BCS.

Música, tradición y ambiente familiar

El programa no solo incluye música y danza, también habrá la tradicional vendimia de alimentos típicos y juegos mecánicos en el Parque Revolución, que convertirán la jornada en una verdadera fiesta popular.

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) invitó a los paceños a llevar su bandera y vestir atuendos típicos, para unirse al tradicional “¡Viva México!” en el marco del aniversario del inicio de la Independencia.