Los carteles de la droga en México, aliados del gobierno acusa la Casa Blanca

Estados Unidos ha vinculado la imposición de aranceles a México, Canadá y China a la lucha contra el fentanilo, una droga sintética que ha causado una crisis de salud pública en el país. A través de una serie de tuits, la Casa Blanca justificó los aranceles, argumentando que, especialmente en México, los carteles de la droga son aliados del gobierno.

🧵President Donald Trump is taking decisive action to protect Americans from the fentanyl crisis. Fentanyl is the leading cause of death for Americans ages 18 to 45.

Today’s tariff announcement is necessary to hold China, Mexico, and Canada accountable for their promises to halt… pic.twitter.com/qY9X2wx9CT

