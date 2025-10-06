Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 5 de Octubre, 2025
Internacional

Cárteles pagan hasta 10 mil dólares por matar agentes de seguridad de Estados Unidos: Noem

Los cárteles de la droga ofrecen recompensas de hasta 10 mil dólares por secuestrar o asesinar a agentes federales de Estados Unidos, ha revelado Kristi Noem
5 octubre, 2025
Recompensa por matar agentes

En un escalofriante giro de la guerra contra el narcotráfico en la frontera México-Estados Unidos, los cárteles mexicanos han elevado la apuesta al ofrecer recompensas de hasta 10 mil dólares por secuestrar o asesinar a agentes federales estadounidenses, según reveló la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

La información fue revelada en una entrevista realizada el fin de semana por Fox & Friends, mediante la cual se detalló cómo los cárteles de la droga y pandillas asociadas están reclutando sicarios para atacar a personal de seguridad estadounidense.

“Están ofreciendo 2 mil dólares por secuestrar a un agente y hasta 10 mil por matarlo”, enfatizó Noem, quien describió la situación como “extremadamente peligrosa y sin precedentes”.

Según declaraciones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los blancos principales son agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargados de operativos contra violaciones migratorias, tráfico de personas y contrabando de narcóticos.

Foto: Herika Martinez / AFP

Según la denuncia, los grupos criminales han publicado fotos y datos personales de estos oficiales en redes sociales controladas por el crimen organizado, una táctica de doxxing que expone no solo a los agentes, sino también a sus familias.

Aunque Noem no reportó ataques directos ya perpetrados a raíz de la difusión de estas recompensas, sí subrayó que el mero anuncio genera un “ambiente de miedo” que podría ralentizar los esfuerzos antimigratorios y antinarcóticos en Estados Unidos.

