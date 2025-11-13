Casa Blanca sin agua potable por más de 40 días: vecinos exigen solución urgente

Vecinos de la Colonia Casa Blanca, en la Delegación de Cabo San Lucas, denunciaron que llevan más de 40 días sin agua potable, situación que ha afectado gravemente a las familias que habitan la zona.

En un oficio dirigido al Ayuntamiento de Los Cabos, los vecinos detallan que la problemática se ha agudizado en los últimos meses. Incluso cuando el suministro se restablece, las tuberías transportan principalmente aire, provocando lecturas irregulares en los medidores y recibos de cobro que no reflejan el consumo real.

Tarifas elevadas y servicio irregular

Los vecinos también señalaron que se les aplica una tarifa residencial elevada, pese a que la mayoría de las viviendas son de uso familiar y no corresponden a fraccionamientos de alto nivel, lo que representa un costo injusto y desproporcionado.

El servicio, además, es extremadamente irregular y limitado, actualmente proporcionado aproximadamente una vez al mes, obligando a las familias a depender de pipetas o almacenamiento improvisado. Mientras tanto, otros fraccionamientos cercanos reciben agua con mayor frecuencia, dejando a Casa Blanca fuera del calendario de tandeo sin previo aviso, lo que evidencia desigualdad en la distribución del recurso.

Vecinos exigen mejor servicio

En el oficio, los vecinos solicitan al Ayuntamiento:

Revisión técnica inmediata de líneas y medidores para detectar fugas o presencia de aire.

Reclasificación de tarifas conforme al tipo de vivienda y consumo real.

Publicación y cumplimiento del calendario de tandeo, garantizando equidad entre colonias.

El Comité de Participación Ciudadana de Casa Blanca subraya que estas solicitudes se basan en el derecho ciudadano a la petición y respuesta, protegido por el artículo 8° de la Constitución, y esperan acciones concretas y respuesta formal por parte de las autoridades municipales para resolver la problemática.