Localizan presunta casa del crimen organizado en Tequila tras la captura de Diego “N”

Fuerzas federales y estatales localizaron y aseguraron una finca señalada como una presunta casa del crimen organizado en el municipio de Tequila, Jalisco.

El hallazgo se produjo tras un operativo de seguimiento derivado de la captura del ex presidente municipal, Diego “N”, quien fue detenido recientemente por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada y delitos contra la salud.

El inmueble, ubicado en la periferia de la cabecera municipal, fue custodiado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Según los primeros informes, la propiedad funcionaba como centro de operaciones y casa de seguridad. Al interior de la casa del crimen organizado, peritos de la Fiscalía del Estado de Jalisco realizaron el levantamiento de indicios, donde se presume el hallazgo de equipo táctico, armamento de alto calibre y vehículos con reporte de robo.

La intervención en este predio es pieza clave en la carpeta de investigación que enfrenta el exalcalde Diego “N”, ya que los trabajos de inteligencia sugieren que el sitio era utilizado por una célula delictiva con la que el funcionario presuntamente mantenía acuerdos de protección y logística. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se realizaron detenciones adicionales durante el cateo, pero el inmueble permanece bajo sello federal mientras continúan las diligencias de ley.

El aseguramiento de esta casa del crimen organizado ocurre en un momento de alta tensión para el estado de Jalisco, específicamente en la Región Valles.

Antecedentes previos señalan que el municipio de Tequila ha sido escenario de diversos cateos en fincas de lujo que guardan características similares a la propiedad asegurada este viernes. La proximidad con la carretera federal y las rutas de trasiego hacia el pacífico convierten a esta localidad en un punto estratégico para las organizaciones criminales. La Sedena ha reforzado la vigilancia en las entradas y salidas del municipio para evitar represalias tras los operativos que vinculan a la administración local con el crimen.

