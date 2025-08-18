La Casa de los Famosos tendrá competencia: La Granja VIP

El fenómeno televisivo La Casa de los Famosos, producido por Televisa, no estará solo en la competencia por la audiencia mexicana. Muy pronto llegará La Granja VIP, un reality show presentado por TV Azteca que promete mostrar a las celebridades en un entorno completamente distinto al glamour de la pantalla.

De acuerdo con lo anunciado por la televisora del Ajusco, el nuevo programa será revelado con más detalles a través del matutino Venga la Alegría, espacio donde se confirmará la lista de participantes y la dinámica del show. La producción contará con la participación de celebridades del espectáculo y las redes sociales, quienes tendrán que adaptarse a la vida en el campo.

A diferencia de La Casa de los Famosos, en este nuevo formato las figuras públicas estarán obligadas a realizar tareas rurales como ordeñar vacas, sembrar, cosechar, limpiar y sostener el mantenimiento de la granja durante diez semanas. Estas labores otorgarán beneficios, inmunidad o poder dentro del juego, mientras enfrentan nominaciones y eliminaciones semanales decididas por el voto del público.

El anuncio fue dado en Venga la Alegría por Sergio Sepúlveda, quien destacó que La Granja VIP ya ha sido un éxito en más de 50 países y que su llegada a México representa una apuesta fuerte de TV Azteca. Explicó que la fórmula se basa en la convivencia extrema, la tensión emocional y la observación constante de los participantes a través de cámaras y micrófonos las 24 horas del día.

El formato nació en Chile en 2005, donde primero apareció “La Granja” y posteriormente “La Granja VIP”, marcando un precedente en los realities de América Latina. En esa primera versión, las celebridades debieron adaptarse a un ambiente rural sin comodidades, bajo estrictas reglas y dinámicas que generaron gran impacto en la audiencia.

Más de dos décadas después, TV Azteca y Fremantle han decidido recuperar ese concepto internacional para el público mexicano, replicando un modelo que ya ha funcionado en países como Brasil, Colombia y Grecia. La intención es presentar un producto que combine convivencia, competencia y trabajo físico con el interés emocional que despiertan los realities.

De esta forma, la audiencia mexicana tendrá la oportunidad de elegir entre dos grandes apuestas de la televisión: la convivencia urbana y polémica de La Casa de los Famosos o el ambiente rústico y desafiante de La Granja VIP. Ambas producciones buscan atraer a millones de espectadores que siguen con atención los formatos de encierro y competencia.