¿Quiénes son los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025 está conformada por un total de 15 celebridades, entre las que hay conductores, actores, reinas de belleza, influencer y comediantes. A continuación, te dejamos la lista completa:

  1. Facundo

  2. Shiky

  3. Mariana Botas

  4. Adrián Di Monte

  5. Elaine Haro

  6. Priscila Valverde

  7. Aldo De Nigris

  8. Ninel Conde

  9. Dalílah Polanco

  10. El Guana

  11. Olivia Collins

  12. Mar Contreras

  13. Aarón Mercury

  14. Alexis Ayala

  15. Abelito

