¿Cómo y dónde votar por los nominados de La Casa de los Famosos México 2025? Te damos el paso a paso
¿Eres fiel seguidor de las transmisiones de La Casa de los Famosos México 3, pero aún no sabes cómo y dónde votar por tu artista favorito? El día de hoy te daremos una breve y fácil guía para que lo logres.
Recuerda que las noches de nominaciones de La Casa de los Famosos se realizarán cada jueves y una vez concluida la transmisión del reality show de Televisa podrás empezar a emitir tu voto en el sitio web oficial.
Para votar por los nominados de La Casa de los Famosos 2025, primero debes ingresar al sitio web https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota en donde aparecerán los nombres y fotos de las y los nominados de cada jueves.
Una vez dentro de la plataforma de La Casa de los Famosos México te recuerdan que solamente puedes votar durante las Pregalas, Galas y Postgalas, además de los días miércoles, jueves, viernes y domingo.
Si estás dentro del periodo habilitado para emitir tu voto, de inmediato verás la foto y nombre de cada artista nominado y al dar clic sobre ellos podrás emitir un voto diario. Pero, si te suscribes a la plataforma VIX tienes derecho a votar hasta 10 veces por día.
¿Quiénes son los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025?
La tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025 está conformada por un total de 15 celebridades, entre las que hay conductores, actores, reinas de belleza, influencer y comediantes. A continuación, te dejamos la lista completa:
-
Facundo
-
Shiky
-
Mariana Botas
-
Adrián Di Monte
-
Elaine Haro
-
Priscila Valverde
-
Aldo De Nigris
-
Ninel Conde
-
Dalílah Polanco
-
El Guana
-
Olivia Collins
-
Mar Contreras
-
Aarón Mercury
-
Alexis Ayala
-
Abelito
