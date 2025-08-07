¿Eres fiel seguidor de las transmisiones de La Casa de los Famosos México 3, pero aún no sabes cómo y dónde votar por tu artista favorito? El día de hoy te daremos una breve y fácil guía para que lo logres.

Recuerda que las noches de nominaciones de La Casa de los Famosos se realizarán cada jueves y una vez concluida la transmisión del reality show de Televisa podrás empezar a emitir tu voto en el sitio web oficial.

Para votar por los nominados de La Casa de los Famosos 2025, primero debes ingresar al sitio web https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota en donde aparecerán los nombres y fotos de las y los nominados de cada jueves.

Lee más: Wendy Guevara demandará a influencer por difundir video íntimo

Una vez dentro de la plataforma de La Casa de los Famosos México te recuerdan que solamente puedes votar durante las Pregalas, Galas y Postgalas, además de los días miércoles, jueves, viernes y domingo.

Si estás dentro del periodo habilitado para emitir tu voto, de inmediato verás la foto y nombre de cada artista nominado y al dar clic sobre ellos podrás emitir un voto diario. Pero, si te suscribes a la plataforma VIX tienes derecho a votar hasta 10 veces por día.