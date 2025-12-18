Entregan Casa de Salud en San Blas para mejorar atención médica en zona rural

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, entregó la nueva Casa de Salud en la comunidad de San Blas, municipio de La Paz. Con ello, se busca mejorar la atención médica y el acceso a servicios de salud para familias de esta región y de comunidades cercanas.

Durante el encuentro con habitantes, el mandatario señaló que la salud es una prioridad para su administración. En este sentido, explicó que el objetivo es acercar los servicios médicos a zonas donde el acceso suele ser limitado. Además, destacó que la atención no debe concentrarse únicamente en las áreas urbanas.

Obra realizada a través del INVI

Castro Cosío indicó que, con esta entrega, se cumple el primer compromiso asumido con la comunidad. Asimismo, precisó que la obra fue realizada a través del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI BCS), como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura básica en zonas rurales.

Próximo paso: equipamiento

El gobernador agregó que el siguiente paso será equipar la Casa de Salud. Por ello, se trabajará de manera coordinada con el Ayuntamiento de La Paz, a fin de que el espacio cuente con las condiciones necesarias cuando arriben las caravanas de la salud. De igual forma, se busca garantizar una atención digna y oportuna para la población.

Otras necesidades planteadas

Durante el diálogo con vecinas y vecinos de San Blas, así como de rancherías cercanas, se expusieron otras necesidades. Principalmente, se planteó el mejoramiento de caminos. Sin embargo, estos temas quedaron pendientes de atención y, según se indicó, serán revisados en breve.

Finalmente, Víctor Castro Cosío reiteró su disposición de mantener un trabajo cercano con la población. También, subrayó la importancia de la coordinación con los ayuntamientos para impulsar obras y acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de las comunidades en los cinco municipios del estado.