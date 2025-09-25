Alexis Ayala se defiende tras criticar a El Guana y generar polémica en La Casa de los Famosos

La reciente edición de La Casa de los Famosos México 2025 se ha visto envuelta en una de las confrontaciones más comentadas de esta temporada, luego de que el reconocido actor Alexis Ayala señalara a Luis “El Guana” Rodríguez de “desleal” durante la gala de eliminación del programa.

El conflicto surgió después de que El Guana decidiera nominar a Dalílah Polanco, a quien Alexis Ayala consideraba su aliada dentro del reality, provocando un momento tenso frente a todos los participantes y elevando la polémica entre la audiencia y en redes sociales.

Durante la emisión, Ayala no escatimó en palabras y manifestó su molestia públicamente, destacando la traición percibida y cuestionando las decisiones de El Guana dentro del juego.

La reacción del público en redes fue inmediata, generando un amplio debate sobre lealtad, estrategia y las dinámicas que se desarrollan dentro de los realities.

En respuesta a las acusaciones, Luis “El Guana” Rodríguez defendió su postura asegurando sentirse orgulloso de su trayectoria como cantante y reiterando que su participación en el programa incluye el derecho a expresarse artísticamente, incluso dentro de las actividades del reality.

Además, reconoció las habilidades estratégicas de Alexis Ayala, describiéndolo como un jugador hábil que sabe cómo moverse dentro del juego, aunque insistió en que sus acciones no deben ser interpretadas de manera personal, ya que forman parte de la dinámica televisiva del concurso.

La controversia no se limitó a los protagonistas del enfrentamiento. Mau Nieto, comediante y también participante del programa, se pronunció en defensa de El Guana, criticando la postura de Alexis Ayala y acusándolo de manipular al público para favorecer su propia estrategia.

Mau Nieto señaló que el actor juega un papel de “lobo dominante” dentro de la casa, buscando controlar la narrativa del programa a su favor.

Este episodio ha abierto un debate más amplio entre la audiencia y especialistas en medios sobre los límites entre la estrategia televisiva y las relaciones personales en realities.

Mientras algunos consideran que las acciones de El Guana forman parte del juego y deben analizarse bajo esa perspectiva, otros coinciden con Alexis Ayala en que ciertas decisiones pueden afectar la confianza y la interacción entre los concursantes.

Con cada gala, La Casa de los Famosos México 2025 demuestra que más allá del entretenimiento, los realities generan discusiones sobre ética, estrategia y manejo de conflictos, convirtiéndose en un espejo de la interacción humana en contextos de alta presión y exposición mediática.