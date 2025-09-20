La Casa de los Famosos ignoró alerta sísmica

La Casa de los Famosos vivió el Segundo Simulacro Nacional 2025 de manera atípica, luego de que sus participantes escucharon la Alerta símica desde los altavoces cercanos a sus instalaciones, pero no intentaron evacuar el inmueble como lo indican los protocolos de Protección Civil.

En punto del mediodía del 19 de septiembre sonaron las alarmas en todo el país como parte del ejercicio nacional que busca recordar los sismos de 1985 y 2017, además de reforzar la cultura de la prevención. Sin embargo, dentro de la Casa de los Famosos, Dalílah Polanco, Guana, Shiky, Mar Contreras, Alexis Ayala, Abelito, Aarón Mercury y Aldo de Nigris permanecieron en el jardín comentando la situación.

lAl escuchar la Alerta Símica Shiky comentó a Abelito que el sonido era la Alerta símica, mientras que “La Jefa” recordó a los habitantes que se trataba de un simulacro. Aldo de Nigris señaló que no estaba familiarizado con el procedimiento, ya que no vive en la zona donde suelen escucharse estos avisos.

A pesar de estas reacciones, ninguno de los integrantes de la Casa de los Famosos realizó acciones para evacuar ni buscar un lugar seguro, a diferencia de lo que recomienda la Secretaría de Seguridad y Protección Civil en estos ejercicios.

Durante el episodio, Dalílah Polanco recomendó a la audiencia que en la vida real busquen resguardarse al escuchar la alarma. Guana expresó que esperaba que todo estuviera bien en su casa, mientras otros compartieron experiencias personales de cómo vivieron el sismo de 2017.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 fue implementado para evaluar la respuesta de la población, incluyendo hogares, escuelas, empresas y espacios públicos, pero la reacción en la Casa de los Famosos abrió el debate sobre la responsabilidad de la producción en este tipo de eventos.

La producción del reality no emitió comentarios sobre por qué no incentivó a los habitantes a participar de forma activa en el simulacro, a pesar de que las instalaciones se encuentran en el Estado de México, una zona con percepción frecuente de sismos.