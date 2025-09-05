La Casa de los Famosos: Elaine vs Guana por privilegio de salvación

Este jueves, Elaine se convirtió en la retadora oficial de Guana por el privilegio de la salvación en La Casa de los Famosos, tras vencer a Shiky en el reto del elevador. La dinámica dejó fuera al participante que buscaba salvarse a sí mismo y abrió un escenario de tensión rumbo al viernes.

La producción confirmó que Elaine enfrentará este viernes a Guana, actual líder e inmune de la semana, para decidir quién otorgará el beneficio de la salvación a uno de los nominados. Con este giro, las estrategias dentro del reality quedaron expuestas y en plena redefinición.

La jornada también estuvo marcada por el accidente de Dalila Polanco, quien cayó al descender las escaleras del tablero. La actriz terminó en el pasto sintético con visibles gestos de dolor, señalando lesiones en el tobillo y en una mano. La producción decidió enviarla al confesionario y mantener en reserva su estado de salud, lo que aumentó la incertidumbre entre los habitantes.

A la par, Dalila Polanco protagonizó otro momento de tensión al exigirle a Guana que, en caso de mantener la salvación, la eligiera a ella. Argumentó su amistad de años como motivo suficiente, colocándolo en una encrucijada personal y estratégica. Mientras tanto, Shiky vio frustrada su esperanza de beneficiarse del eventual sorteo que el líder había sugerido.

Las nominaciones también generaron polémica. Mientras las del Cuarto Noche siguieron lo esperado, las del Cuarto Día resultaron caóticas, confirmando una estrategia fallida que dejó expuestas fisuras internas y reclamos cruzados entre los integrantes.

El público fue testigo de cómo la presión va en aumento, con fracturas visibles en los grupos y una placa que promete convertirse en campo de batalla. La tensión entre Elaine, Guana y Dalila Polanco marcó el pulso de la gala.

La transmisión cerró con la certeza de que en La Casa de los Famosos no existe tregua, y que cada gala mezcla estrategias, accidentes y confesiones. La salvación, lejos de ser un simple beneficio, se reafirmó como un detonante de alianzas y conflictos internos.