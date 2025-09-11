La Casa de los Famosos vivió nominación con huevos

La noche de nominación en La Casa de los Famosos desató tensión y drama entre los participantes, dejando un resultado sorpresivo con siete nominados en la lista. La votación estuvo marcada por la combinación de estrategias y la intervención del azar, lo que transformó el rumbo del juego. Elaine quedó al frente de la placa con diez votos, convirtiéndose en la principal señalada de la semana.

Detrás de Elaine, se ubicaron Shiky con siete votos; Aarón y Aldo con seis cada uno; y completaron la lista de nominados Abelito, Alexis y Dalilah, quienes sumaron cinco votos. En contraste, solo Mar y el líder Guana lograron librarse de la presión.

La dinámica incluyó los polémicos huevos sorpresa, que alteraron las nominaciones con anulaciones, repeticiones y puntos negativos. Desde el inicio, Guana encendió la tensión al otorgar tres puntos a Elaine, lo que marcó la pauta del resto de la jornada. Uno de los giros más comentados se dio con Alexis, cuyo huevo anuló su voto y lo convirtió en negativo, restando puntos a Dalilah, Shiky y Aldo, lo que desequilibró las alianzas en curso.

En otro momento clave, Aarón tuvo que entregar un punto extra a Shiky, mientras que Mar sufrió un marcador negativo tras perder tres puntos, un hecho inédito en esta temporada. La jugada estratégica de Aldo también modificó el rumbo de la votación, pues su huevo permitió que Alexis nominara por segunda ocasión, obligándolo a elegir nuevos objetivos, lo que impactó directamente en el tablero de juego.

Finalmente, fue la jefa quien confirmó los siete nombres en la placa: Elaine, Shiky, Aarón, Aldo, Abelito, Alexis y Dalilah, asegurando una semana de máxima tensión y estrategias renovadas. El ambiente dentro de La Casa de los Famosos deja claro que la combinación entre suerte, táctica y los siempre sorpresivos giros del juego serán decisivos en el destino de cada participante.