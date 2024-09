“La Casa de los Famosos México 2024” rompe récords de audiencia y redes sociales

El reality show “La Casa de los Famosos México 2024” ha alcanzado niveles de audiencia sin precedentes en la televisión mexicana, convirtiéndose en el programa más visto de todos los tiempos en la historia del país. Con más de 13 mil millones de reproducciones de video en redes sociales, también ha captado la atención a nivel global, destacándose como un fenómeno digital.

Este formato televisivo en vivo permite que los espectadores sigan de cerca las interacciones y decisiones de los famosos que participan, generando tanto elogios como críticas por la conducta de algunos concursantes. Ante las polémicas generadas por ciertos comportamientos, la empresa responsable del programa, en conjunto con EndemolShine Boomdog, ha reafirmado su compromiso con los valores que promueve.

A través de un comunicado, la empresa subrayó que no tolera ninguna forma de violencia, particularmente la de género o psicológica. “Queremos ser muy claros: no toleramos ninguna forma de violencia de género, ni psicológica”, señalaron, destacando que el contenido del programa refleja las expresiones de los participantes, las cuales no siempre coinciden con los valores de la empresa.

Comunicado sobre “La Casa de los Famosos México 2024”. pic.twitter.com/iEiUfPe8Mp — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) September 4, 2024

Además de su enfoque en entretenimiento, la compañía ha producido contenidos con fuerte impacto social, como el serial “Caníbal”, en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, que denunció los feminicidios en el país. Asimismo, en 2023 produjeron “Ellas Soy Yo”, un serial que visibilizó la violencia de género, ambos alcanzando récords de audiencia y promoviendo importantes cambios sociales.

En el ámbito de la información, los noticieros N+ han sido una plataforma para visibilizar y denunciar diversos tipos de violencia, incluida la de género, la trata de personas y los feminicidios. La empresa ha expresado su compromiso de seguir escuchando a la audiencia y mejorar el contenido de futuros proyectos, asegurando que el entretenimiento familiar y la responsabilidad social seguirán siendo sus principales ejes.