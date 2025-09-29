La Casa de los Famosos México 3: Dónde ver la última eliminación

La Casa de los Famosos México 3 vivirá este domingo 28 de septiembre su novena y última eliminación, dejando oficialmente definidos a los seis finalistas que competirán por el gran premio en la final del reality show el próximo 5 de octubre de 2025.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 3?

Con siete habitantes aún en competencia, la gala de eliminación será decisiva para conocer a los finalistas de esta tercera temporada. Aunque no se revelaron detalles del eliminado, ya quedó conformado el grupo que disputará la recta final por el premio de cuatro millones de pesos.

Los seis finalistas son:

Mar Contreras (aseguró su lugar al ganar el ticket dorado)

Abelito (segundo finalista tras una prueba de azar)

Dalílah Polanco

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Shiki

Última eliminación antes de la final

Durante la gala transmitida por Las Estrellas y ViX, el público votara para salvar a sus favoritos entre los cinco nominados: Dalílah Polanco, Shiki, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo de Nigris. Finalmente, uno de ellos será eliminado, quedando fuera de la competencia a tan solo una semana de la gran final.

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México 3?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 se celebrará el domingo 5 de octubre a las 20:30 horas, con transmisión en vivo por Las Estrellas y en la plataforma ViX. El ganador será elegido por el voto del público.

Así se vive el cierre de temporada

Con semanas de convivencia, estrategias, conflictos y alianzas, La Casa de los Famosos México 3 se prepara para despedir una de sus temporadas más vistas y comentadas en redes sociales. Ahora, todo está en manos del público, que decidirá quién merece coronarse como el ganador o ganadora de esta edición.