La Casa de los Famosos: así se vivieron las nominaciones este 20 de agosto

La cuarta gala de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025 sorprendió a los televidentes y a los propios habitantes, luego de que la producción introdujera una dinámica inédita: cada nominación estuvo acompañada de la intervención de un puerquito de barro que alteró, anuló o duplicó puntos. Esta innovación convirtió la jornada en una de las más impredecibles de la temporada.

Los primeros en enfrentarse al confesionario fueron Aarón Mercury y Mar Contreras. El primero otorgó dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Mariana Botas, pero pero al romper su puerquito recibió una sentencia lapidaria: si revelaba cómo votó antes de la salvación caería directo a la placamientras que a Mar Contreras le fueron anulados sus dos votos contra Mariana, quedando únicamente registrado el punto para Shiky. La tensión creció desde el inicio con las sorpresas del azar.

Facundo, acompañado de Abelito, nominó a Aldo de Nigris y al propio Abelito, pero la penalización de su puerquito quedó sin efecto al ser líder de la semana. Abelito, en su turno, se inclinó por Mariana Botas y Priscila Valverde, mientras que Elaine Haro vio duplicados sus votos, otorgando un golpe fuerte a Guana con cuatro puntos y a Alexis Ayala con dos.

En un giro inesperado, Alexis Ayala nominó a Dalílah y a Shiky, pero el “puerquito” lo obligó a exponer la votación de otro habitante. Priscila Valverde quedó descubierta al revelarse que había recibido un punto de Guana, además de los dos que él había asignado a Elaine Haro.

Priscila, al entrar a nominar, vio anulados sus votos y debió ceder su turno a Guana, quien reforzó la carga sobre Elaine y ella misma. Por su parte, Aldo de Nigris también fue sorprendido al tener que cambiar sus nominaciones originales contra Dalílah y Shiky, terminando por sumar puntos en contra de Priscila y Mariana.

Más tarde, Mariana Botas no solo nominó a Alexis y Mar Contreras, sino que además quedó obligada a otorgar tres puntos adicionales en público, lo que prometía encender la convivencia. Guana nominó a Shiky y Priscila, pero debió revelar de inmediato sus votos frente a todos, añadiendo presión al ambiente.

Dalílah Polanco fue una de las pocas en mantener sus votos intactos, dirigiéndolos contra Alexis y Mar. Shiky, en cambio, debió repartir puntos extra, castigando a Elaine y a Aldo. La estrategia de cada participante quedó marcada por la intervención constante del azar, haciendo que las cuentas fueran inciertas hasta el final.

Resultados finales de la gala en La Casa de los Famosos

Tras contabilizar todos los movimientos, anulaciones, duplicaciones y cambios ordenados por el puerquito, los puntajes finales fueron:

Alexis Ayala 6

Guana 5

Priscila 5

Abelito 4

Dalílah 4

Mar 4

Mariana 4

Shiky 4

Aldo 3

Elaine 3

Aaron 0

Facundo 0

Por lo tanto, los nominados de la semana son Alexis Ayala, Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky.