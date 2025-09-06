Casa de Los Famosos vive gran tensión por la próxima eliminación

La sexta semana de la Casa de Los Famosos se encuentra en un punto decisivo con la próxima eliminación, prevista para este domingo 7 de septiembre. Los cinco nominados que enfrentarán la votación del público son Facundo, Shiky, Aarón Mercury, Abelito y Dalílah Polanco.

Según diferentes encuestas no oficiales difundidas en portales y redes sociales, Aarón Mercury lidera con mayor respaldo, seguido de Abelito, mientras que Facundo y Shiky aparecen como los más vulnerables en la contienda.

La dinámica de la semana incluyó una prueba por el poder de salvación entre Elaine Haro y El Guana. En ese reto se definirá a uno de los concursantes que saldrá de la lista de nominados, lo que podría modificar por completo el panorama rumbo a la gala.

A lo largo de la semana, las tensiones entre participantes se hicieron más evidentes. En particular, los seguidores del programa señalaron en redes sociales supuestos indicios de manipulación durante la prueba, después de que Elaine Haro comentara que una pelota utilizada por Shiky tenía un comportamiento diferente.

El reality show mantiene la atención del público con transmisiones continuas y actualizaciones en vivo. La Casa de Los Famosos se ha convertido en uno de los programas más comentados en plataformas digitales, especialmente por la intensidad de la competencia y la cercanía de la recta final.

Para este domingo se espera que la audiencia defina al sexto eliminado de la temporada. De confirmarse las tendencias, el destino de Facundo y Shiky sería incierto, mientras que Aarón Mercury y Abelito se consolidan como favoritos.

En el caso de Dalílah Polanco, las encuestas muestran un apoyo intermedio, que podría inclinarse a su favor si uno de los favoritos logra permanecer gracias a la salvación.