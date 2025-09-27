La Casa de los Famosos vive emotivo momento con Yadhira Carrillo

Los habitantes de La Casa de los Famosos vivieron un emotivo episodio cuando recibieron un mensaje especial de Yadhira Carrillo, quien felicitó a los concursantes por llegar a la recta final del reality. El saludo llegó a través de un video transmitido en la sala principal, donde también se mostró el primer avance de la telenovela “Los Hilos del Pasado”, que está disponible en la plataforma ViX.

De acuerdo con la producción, Yadhira Carrillo aprovechó la conexión para reconocer el esfuerzo de cada participante y motivarlos a continuar hasta el cierre de la competencia. La actriz expresó que alcanzar esta etapa ya era un triunfo y los alentó a seguir enfocados en su objetivo de llegar a la gran final.

El mensaje de Yadhira Carrillo incluyó una dinámica especial: invitó a los habitantes de La Casa de los Famosos a compartir el “hilo” de su pasado que marcó su vida, en sintonía con la temática de “Los Hilos del Pasado”, producción que protagoniza junto a David Zepeda, Eduardo Santamarina, Bárbara López y Emmanuel Palomares.

Los participantes comenzaron a contar experiencias personales que los emocionaron hasta las lágrimas. Aarón Mercury recordó cómo su madre sacó adelante a su familia tras perder su casa. Mar Contreras relató que la muerte de sus padres en pandemia le enseñó a valorar el tiempo con sus seres queridos.

Abelito confesó que una crisis de salud de su madre lo hizo reflexionar sobre la importancia de la familia, mientras que Alexis Ayala habló de un difícil momento económico en el que pensó atentar contra su vida. Aldo de Nigris mencionó que el divorcio de sus padres y la pérdida de su tío marcaron su carácter.

Shiky narró el dolor de vivir lejos de su familia y no acompañarlos en su envejecimiento. Por su parte, Dalílah Polanco compartió cómo le afectó no sentirse la bonita de la familia y el consejo de su padre para dedicarse a lo que le apasionara.