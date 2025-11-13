Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 12 de Noviembre, 2025
Video:Mujer japonesa se casa con personaje de inteligencia artificial creado con ChatGPT

Una mujer de 32 años en Japón contrajo matrimonio simbólico con “Klaus”, un personaje de inteligencia artificial creado con ChatGPT.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
12 noviembre, 2025
Una mujer japonesa de 32 años se volvió viral tras casarse con un personaje de inteligencia artificial (IA) que ella misma creó utilizando la herramienta ChatGPT.

En el video difundido en redes sociales, se observa a la mujer vestida de novia durante una ceremonia simbólica, junto a su pareja virtual, a quien nombró “Klaus”.

De acuerdo con medios internacionales, la mujer habría mantenido una relación emocional durante tres años con el personaje digital, asegurando que la IA la entiende mejor que sus parejas anteriores.

Según su testimonio, su conexión con “Klaus” surgió a partir de conversaciones diarias mediante un asistente conversacional, el cual fue desarrollando una personalidad propia y adaptada a sus emociones y gustos.

Aunque el matrimonio no tiene validez legal, el caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la inteligencia artificial y el papel que juega la tecnología en las relaciones humanas.

Expertos destacan que este tipo de vínculos podrían volverse más comunes conforme las herramientas de IA continúen evolucionando, ofreciendo interacciones cada vez más realistas y personalizadas.

