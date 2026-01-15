Casas del estudiante serán fortalecidas pese a la desaparición del patronato: Víctor Castro Cosío

La Paz, BCS.– Tras la extinción del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, el gobernador Víctor Castro Cosío aclaró que las casas del estudiante no desaparecerán. Por el contrario, serán fortalecidas y mejoradas en su infraestructura, tanto en Baja California Sur como en la Ciudad de México.

El mandatario explicó que el patronato “ya cumplió su papel histórico”. Ahora los recursos se canalizarán de manera más eficiente hacia programas de apoyo directo.

“Las casas del estudiante van a ser fortalecidas. Yo crecí en una casa del estudiante… Por eso voy a seguir fortaleciendo”, afirmó Castro Cosío.

En el caso de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México, el gobernador adelantó que este año se evaluarán nuevas inversiones para mejorar sus instalaciones. Esto ocurrirá una vez que los estudiantes regresen de vacaciones.

“Quedamos de compartir juntos, de evaluar qué es lo que sigue este año para invertirle a la casa del estudiante”, señaló.

Becas y apoyos directos

Castro Cosío también mencionó que los jóvenes seguirán contando con un sistema sólido de becas. Entre ellas destacan las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Zetina. Con este esquema se evita duplicidad en el uso de recursos y se garantizan apoyos directos a la comunidad estudiantil.

“Hoy tenemos un sistema de becas muy sólido… vamos a seguir destinando los recursos a fortalecer”, puntualizó.

Lee más: Francisco Pelayo advierte impacto del recorte presupuestal en obra pública en BCS

La desaparición del patronato generó dudas sobre el futuro de las casas del estudiante. Sin embargo, el gobernador aseguró que estos espacios no solo se mantendrán, sino que recibirán mejoras. Con ello se busca asegurar su permanencia como apoyo fundamental para la educación de los jóvenes sudcalifornianos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO