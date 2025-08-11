¿Cuántas casas de Infonavit comprarías con el dinero que Cristino Ronaldo pagó por el anillo de compromiso de Giorgina?

El astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió a su pareja Georgina Rodríguez al pedirle matrimonio con un anillo de compromiso cuyo precio, según expertos en joyas, podría tener un valor aproximado de 4 millones de dólares, es decir, cerca de 80 millones de pesos mexicanos. La cifra ha despertado curiosidad entre sus seguidores sobre cuántas casas financiadas por el Infonavit podría comprar con ese monto en México.

Tomando como referencia el Fraccionamiento Monte Bello de Los Cabos, donde los departamentos rondan los 700 mil pesos, la cantidad desembolsada por el futbolista equivaldría a más de 110 viviendas en dicho desarrollo.

La propuesta de matrimonio llegó después de ocho años de relación y varios hijos en común. Según personas cercanas, Cristiano Ronaldo optó por una pieza de diseño clásico y atemporal, comparable con joyas que han portado celebridades como Beyoncé o Kim Kardashian.

El diamante, de unos 20 quilates y corte esmeralda, se encuentra montado en un engaste tipo solitario que realza su brillo y pureza. Expertos en joyería señalan que este tipo de piezas pertenece a la categoría de “ultra lujo” y suelen estar certificadas como diamantes naturales de alto valor.

La confirmación del compromiso llegó a través de redes sociales, donde Georgina Rodríguez compartió una fotografía de la propuesta acompañada de un mensaje en el que expresó que aceptaba “en esta y en todas sus vidas”. La imagen acumuló miles de reacciones y fue celebrada por sus seguidores como si se tratara de un gol en tiempo de compensación.

El romance entre ambos comenzó en 2016, cuando Georgina Rodríguez trabajaba en una tienda de lujo en Madrid y el jugador formaba parte del Real Madrid. Lo que inició como un encuentro casual derivó en una sólida relación marcada por viajes, triunfos deportivos y proyectos familiares.