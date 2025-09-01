Más de 20 casas inundadas en Rinconada Las Californias y San Rafael por las lluvias

Los fraccionamientos Rinconada Las Californias y San Rafael fueron de los más afectados por las intensas lluvias registradas este domingo en La Paz. Asimismo, las colonias Roma y Márquez de León también sufrieron daños considerables, según lo reportó la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero.

Videos captados por vecinos de la zona muestran calles completamente inundadas y agua ingresando a las viviendas. De acuerdo con los testimonios, esta situación se repite cada vez que se registran lluvias fuertes en la ciudad, debido a que la corrida natural del agua se encuentra bloqueada. Durante este domingo, al menos 20 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones.

Durante la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil de La Paz, tanto la alcaldesa como el subsecretario estatal de Protección Civil, Héctor Amparano Herrera, reconocieron la magnitud del problema y aseguraron que se implementarán medidas inmediatas para atender a los vecinos afectados.

“Vamos a trabajar en Márquez de León, Roma y en Rinconada Las Californias. Allí estarán los equipos. Es importante que podamos meter extraordinariamente la vactor en Rinconada Las Californias, porque hay un tema serio con el drenaje, que afecta varias zonas. Vamos a avanzar paulatinamente”, declaró Quiroga Romero.

Inicia la rehabilitación de vialidades tras lluvias

La presidenta municipal señaló que ya comenzaron los trabajos de limpieza de los vados, los cuales quedaron cubiertos por grandes cantidades de tierra y piedras debido a la corriente del agua. Además, se estará nivelando algunas calles de terracería para facilitar el traslado de los estudiantes en el primer día de clases.

“Estará entrando maquinaria, tanto de nuestra parte como de algunos colaboradores privados que nos están prestando motoconformadoras y retroexcavadoras. Van a trabajar principalmente en los vados de Forjadores y en algunas calles de terracería”, añadió.

Finalmente, Quiroga Romero destacó que también se están enfocando en el restablecimiento del servicio de agua potable. Debido a los cortes de energía eléctrica, 34 de los 46 pozos de la ciudad salieron de operación, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del vital líquido mientras se normaliza el servicio.