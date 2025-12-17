Caseta volverá a cobrar en la autopista al aeropuerto de Monterrey

La caseta de la Autopista al aeropuerto de Monterrey retomará el cobro de peaje para todos los vehículos a partir del 4 de enero de 2026, confirmó la Red Estatal de Autopistas (REA), poniendo fin a un periodo de acceso gratuito que se mantuvo durante poco más de tres meses.

El beneficio de paso libre por la caseta fue implementado en octubre pasado por el gobierno estatal como una medida para desahogar el tráfico en la avenida Miguel Alemán, afectada por los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro. La decisión fue parte de una estrategia de movilidad ante las frecuentes congestiones viales en la zona.

Autoridades de la REA señalaron que el cobro volverá a aplicarse pese a que las obras de infraestructura aún no concluyen, lo que ha generado inquietud entre conductores que utilizan esta ruta diariamente para dirigirse al aeropuerto o a sus centros de trabajo.

La reaplicación del cobro en la caseta ocurre en un contexto de ajustes en las opciones de transporte y movilidad de la zona metropolitana de Monterrey. Usuarios consultados expresaron su preocupación por el impacto que tendrá esta medida en su economía diaria y en los tiempos de traslado hacia el aeropuerto internacional.

Además, algunos automovilistas señalaron que, aunque el libre paso por la caseta había ofrecido alivio temporal, la reactivación del peaje podría incrementar nuevamente la carga vehicular en vías alternas como Miguel Alemán, que sigue bajo obras y con limitaciones de flujo.

Ante esta decisión, autoridades recomiendan a los conductores planear con anticipación sus desplazamientos y validar sus medios de pago para cruzar la caseta sin contratiempos desde el inicio del próximo año.

La reactivación del cobro en la caseta al aeropuerto se presenta como un ajuste en la política de movilidad estatal después de semanas de discusión pública sobre las mejores alternativas viales durante el avance de proyectos de infraestructura en la región.