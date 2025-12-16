Casi 14 millones de trabajadores no tendrán aguinaldo por operar en la informalidad

La desigualdad laboral en México vuelve a quedar en evidencia en plena temporada decembrina, cuando casi 14 millones de trabajadores subordinados y remunerados no recibirán aguinaldo, a pesar de tratarse de un derecho vigente desde hace más de cinco décadas en la Ley Federal del Trabajo.

Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema, ya que de los 40.8 millones de personas ocupadas registradas entre julio y septiembre de 2025, alrededor de 13.7 millones carecen de prestaciones básicas como aguinaldo, vacaciones pagadas o reparto de utilidades, una condición que afecta a más de una tercera parte de los asalariados del país.

El impacto social de este rezago laboral es significativo, pues este grupo representa más de una quinta parte de la Población Económicamente Activa y equivale, en volumen, a la suma de los habitantes de la Ciudad de México, Querétaro y Morelos, una dimensión que refleja la profundidad de la informalidad.

Especialistas en economía laboral coinciden en que el principal factor detrás de esta situación es la persistencia del empleo informal, donde los patrones evaden obligaciones legales y trasladan el costo de la precariedad a los trabajadores, quienes quedan desprotegidos frente a enfermedades, despidos o temporadas de bajo ingreso.

A este escenario se suma la limitada creación de empleos formales, que obliga a millones de personas a aceptar condiciones laborales sin prestaciones a cambio de ingresos inmediatos, una práctica que, paradójicamente, en algunos casos ofrece percepciones mayores que las de puestos formales, pero sin estabilidad ni derechos.

El fenómeno golpea con mayor fuerza a los jóvenes, particularmente a quienes integran la llamada Generación Z, ya que una parte importante de ellos se emplea en trabajos temporales o eventuales que no son formalizados, lo que deja a más de cinco millones sin acceso al aguinaldo.

La distribución territorial del problema también revela focos críticos, con el Estado de México a la cabeza en número de trabajadores sin esta prestación, seguido por Puebla y Veracruz, mientras que la Ciudad de México y Michoacán concentran también cifras elevadas de asalariados excluidos del beneficio.

Frente a este panorama, las autoridades laborales reiteraron que el aguinaldo no es opcional, debe pagarse en efectivo antes del 20 de diciembre y ser equivalente al menos a 15 días de salario, incluso de manera proporcional para quienes no hayan cumplido un año de servicio, una obligación que sigue sin cumplirse para millones.

