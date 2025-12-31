Casi mil pesos, por lo menos, recibirán de salario quienes trabajen este 1 de enero, Año Nuevo

La jornada del jueves 1 de enero de 2026 será Día de Descanso Obligatorio en México por Año Nuevo, por lo que las personas trabajadoras pueden ausentarse con goce de sueldo; no obstante, quienes acudan a laborar deberán recibir un pago especial que, en la práctica, equivale a casi mil pesos como mínimo, de acuerdo con la legislación laboral vigente.

Conforme al artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, también conocida como LFT, los empleadores y las personas trabajadoras deben acordar cuántos trabajadores serán requeridos para prestar servicios en un Día de Descanso Obligatorio. Cuando existe ese acuerdo, la ley establece una compensación adicional por el servicio prestado.

La norma señala que quienes trabajen ese día tienen derecho a su salario diario más un pago doble adicional, lo que se traduce en un salario triple. Con las cifras vigentes, el salario mínimo general de $315.04, multiplicado por tres, alcanza $945.12 pesos; en la Zona Libre de la Frontera Norte, el cálculo es mayor, ya que el salario base de $440.87 genera un ingreso de $1,322.61 pesos para los empleados que laboren en Año Nuevo.

Para resolver dudas o recibir orientación, la PROFEDET recordó que brinda asesoría gratuita a trabajadores y empleadores en todo el país. En la Ciudad de México, la atención se ofrece en su oficina central de la colonia Doctores; a nivel nacional, también dispone de oficinas regionales y del número telefónico 079 del Gobierno de México. La dependencia subrayó que ningún trámite tiene costo y que cualquier cobro indebido puede denunciarse por los canales oficiales.

